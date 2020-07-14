أستاذ مياه: 5 نقاط فنية أساسية خلافية مع أثيوبيا بسبب سد النهضة

علق الدكتور هاني سويلم، أستاذ المياه والتنمية المستدامة بجامعة أخن الألمانية، على آخر تطورات مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، قائلا إن المفاوضات لم تشهد أي تقدم على المستويين الفني والقانوني، موضحا أن هناك 5 نقاط فنية أساسية خلافية بسبب سد النهضة مع الجانب الأثيوبي.

وأضاف "سويلم"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن من بين تلك النقاط هو كيفية التعامل مع الجفاف على المدى الطويل، لافتا إلى أنه طالما يوجد فيضان مرتفع في النيل الأزرق يملء ويولد كهرباء، بينما عندما يكون الفيضان متوسط ليس هناك مشكلة أيضًا، ولكن المشكلة تحدث يكون فيه الفيضان أقل من المتوسط.

وأوضح أن الفريق المصري وضع 3 مستويات للتعامل مع الجفاف والجفاف الممتد، متابعا: "المستوى الأول لو جت سنة أثيوبيا تخرج من السد مياه إضافة للمياه القليلة اللي ماشية في النهر، ولو جه جفاف 3 أو 4 سنوات تخرج كمية إضافية، لو جه جفاف أكتر من كده تخرج كمية إضافية، مينفعش يبقى عنده مياه كتيرة خلف السد ومصر والسودان يبقى عندها جفاف"، موضحا أن عملية الملء أيضا من المشكلات الفنية التي ستواجه الأطراف.

وأشار إلى أن يجب أن نعرف كيفية إدارة السد ومنحنى التشغيل، إضافة إلى نقطة التغير اليومي وهذه النقطة تهم السودان أكثر، بحيث هل سيتم فتح التوربينات وتخرج المياه في نفس اليوم، "دي نقطة خطيرة للجانب السوداني لأنها تملك سد يبعد فقط عن 100 كم أي مسافته صغيرة وأي تصريف للمياه بشكل غير معتاد ممكن يؤثر على سد الروصيرص خاصة أنه سد ترابي".