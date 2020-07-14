السودان يسلم تقريره النهائي بشأن سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي

أرسل السودان، اليوم الثلاثاء، تقريره النهائي إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي بشأن مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا، وذلك عقب ختام المفاوضات التي استهلت في الثالث من يوليو الجاري واستمرت حتى أمس، تحت رعاية الاتحاد الأفريقى.

وشمل التقرير النهائي تقييم السودان لهذه الجولة من المفاوضات، حيث تمت الإشارة الى التقدم المحدود فى القضايا العالقة، وكذلك مقترحات لحل تلك القضايا، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية.

وأرفق السودان مع تقريره أيضًا مسودة اتفاق متوازن وعادل، يصلح أن يكون أساسًا لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث، وهو تحديث لمسودة الاتفاق التى طرحها السودان من قبل للأطراف في نهاية الجولة التفاوضية السابقة، والتى جرت تحت مظلة مبادرة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان في منتصف يونيو الماضي.

ومن المتوقع أن يدعو السيد رامافوزا رئيس جمهورية جنوب افريقيا بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي إلى قمة أفريقية مصغرة من رؤساء دول المكتب الأفريقي ورؤساء دول وحكومات الدول الثلاث، للنظر فى الخطوة القادمة، سعيًا لتوقيع اتفاق شامل يرضي طموحات الدول الثلاث.