بعد حادث مدينة الإنتاج الإعلامي.. تعرف على شخصية الرجل الأخضر الحقيقية

شهدت مدينة الإنتاج الإعلامي صباح اليوم، واقعة غريبة، إذ فوجئ العاملون بشاب يحمل سلاحا أبيض واعتدى على بعض الموظفين، بعد دخوله متسللا من البوابة الأولى.

وقالت مصادر من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، إنّ الشاب دهن جسده باللون الأخضر وكان يتحرك بسرعة داخل المدينة، وفي طريقه لإصابة عدد من العاملين والاعتداء عليهم.

وسرعان ما انتشر الحادث عبر مواقع الأخبار للرجل الأخضر الذي حاول اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، ما أعاد إلى الأذهان شخصية "الرجل الأخضر"، وهي أشهر الشخصيات التي قدمت البطل الخارق في الدراما التلفيزيونية بالقرن الماضي وحققت نجاحا كبيرا.

ويعد مسلسل الرجل الأخضر The Incredible Hulk من أشهر المسلسلات الأمريكية، عرض عام 1978 واستمر 5 سنوات، وحقق نجاحا كبيرا على مستوى العالم.

وأدى الدور الرئيسي خلال أحداث المسلسل، الممثل الأمريكي بيل بيكسبي، الذي جسد شخصية الدكتور ديفيد بانر، والمسلسل مقتبس من قصص مصورة "كوميكس" كانت تنشر، وجرى إنتاجها كفيلم رسوم متحركة، فضلا عن إنتاج 3 أفلام تتناول قصة "الرجل الأخضر".

وتدور أحداث المسلسل حيث تتعرض زوجة العالم "ديفيد بانر" لحادث انقلاب سيارة، ولا يستطيع إنقاذها، فيقرر دراسة الظواهر الجسمانية الخارقة التي تظهر لدى الناس عندما يتم وضعهم تحت ضغط، حتى يكتشف نوعا من الأشعة ويجربها على نفسه، وتجعل جسمه يتضخم كلما شعر بالغضب، ويتحول لونه إلى الأخضر، وينتام ممن أغضبه.

ووصلت حلقات المسلسل إلى 81، وفي عام 2008 حصل الفنان بيل بيكسبي على جائزة أفضل شخصية لا ترغب في إغضابها في مهرجان أرض التليفزيون عن دوره في المسلسل.