400 جنيه عشان تعدي.. تفاصيل مقتل مسجل خطر في مدينة السلام بسبب الإتاوة

"ده بلطجي وقالي هات 400 جنيه عشان تعدي، قولت له بتاع إيه قالي أنا بابا ياض" بتلك الكلمات اعترف شاب بقتل مسجل خطر طالبه بدفع إتاوة في السلام .

واعترف المتهم أمام المباحث بعد القبض عليه، بقتل المسجل الخطر بقوله إنه أثناء سيره بأحد شوارع منطقة السلام فوجئ بأحد الشباب يعترض طريقه، واستوقفه كرها عنه وطالبه بـ 500 جنيه رسوم مرور طريق، فسأله عن هويته قائلا له: "أنا بابا ياض"

وأضاف المتهم أنه رفض دفع الإتاوة خاصة أن الإيراد الذي تحصل هو حصيلة تعبه وعرقه وسينفق منه على عائلته ولن يعطيه لمن لا يستحقه، مشيرا إلى أن المجني عليه استشاط غضبا أمام رفضه وحاول تمزيق مشمع التوك توك خاصته بسلاح أبيض "كتر"، فأيقن أنه سيكون ضحية في منطقة السلام وسيسرق منه التوك توك، وبسرعة نزل من التوك توك وحاول منع البلطجي واستخلاص السلاح من يده وأثناء ذلك ضربت يد المجني عليه التي بها السلاح يده الأخرى وسقط قتيلا، مضيفا أنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه بل إبعاده عن مصدر رزقه.

قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كان قسم شرطة السلام أول، تلقى إشارة من أحد المستشفيات بوصول جثة "ن م"، مسجل شقي خطر، يبلغ من العمر 27 عاما، مصابا بقطع في شرايين يده، علي يد سائق توك توك يدعى "محمد خ"، وانتقلت على الفور أجهزة الأمن لموقع الحادث.

وتوصلت التحريات إلى أنه عند سير سائق التوك بطريق إسكندرية السلام، قام المجني عليه بفرض إتاوة عليه، وعندما اعترض الأخير، أخرج المجنى "كتر" بين طيات ملابسه وقام بتمزيق مشمع التوك توك، وتعدى عليه، إلى أنه أصيب بقطع بأوتار يده وتوفى في الحال وألقي القبض على المتهم.