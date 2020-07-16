تحل مشكلة مياه الشرب لمليون نسمه بالخانكة.. تعرف على محطة مياه سرياقوس

أعلنت محافظة القليوبية بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه سرياقوس العملاقة، والتي أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنها تحل مشكلة مياه الشرب لمليون نسمة بمدينة الخانكة والتي ظلت تؤرق المواطنين لسنوات.

"الوطن" تستعرض أهم ملامح المحطة الجديدة

تعمل بطاقة 145 ألف متر مكعب / يوم ( 1700 لتر / ثانية).

تعمل باحدث النظم وتعد من أكبر المحطات.

تقع علي مساحة 12 فدانا.

تخدم حوالي مليون نسمة من قرى سرياقوس وسندوة وكفر حمزة والمنايل وعرب العيايدة والمنية والجبل الأصفر والقلج.

تكلفة المحطة تصل إلى 300 مليون جنيه.

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية، إن المحطة تضاف إلى محطات الشركة التي تحل مشاكل مواطني الخانكة، مشيرا إلى أن عدد المحطات المرشحة الكبرى التابعة للشركة يبلغ 6 محطات، بينما عدد المحطات المرشحة الصغرى 30 محطة، أما عدد محطات الآبار والارتوازية 177 محطة، فضلا عن أن كميات المياه المتاحة حيث أن إجمالى كمية المياه المنتجة 608.8 (ألف م3/يوم) وكمية المياه المشتراه 100 (الف م3/يوم) وإجمالى كمية المياه المتاحة 709(ألف م3/يوم) وبالتالى نصيب الفرد 107 ل/فرد/يوم.

وأضاف مجاهد، أن المنظومة في حاجة ماسة لمحطات مياه مرشحة عاجلة مطلوبة لتغطية الاحتياج المائي مثل محطة كفر الجزار، وتوسعات محطة مياه الزراعة ومحطة مياه أبو الغيط بالقناطر الخيرية بإجمالي 85 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى خطة الإحلال والتجديد للعام المالي 2020-2021 م، وتتضمن 16 مشروع استكمال و35 مشروعا جديدا.

يذكر أن إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، عقدت مؤخرا اجتماعا مع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وذلك بمقر الشركة، لمناقشة معدلات التنفيذ لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشروعات، فضلا عن تدعيم شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمعدات الميكانيكية الضرورية لتتمكن من التخلص الآمن من مياة الأمطار لتكون أكثر قدرة وفاعلية لمواجهة مثل هذة الظروف من الخطة الاستثمارية من المحافظة وذلك بحضور فريق من إدارة المشروعات من المحافظة والشركة، بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.