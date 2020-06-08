لمنع التجمعات.. "مياه القليوبية" تتحدى كورونا بتطبيقات للقراءات والدفع

دفعت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مسؤولي شركة مياه القليوبية، إلى اللجوء لأساليب جديدة لاستقبال قراءات العدادات والدفع الإلكتروني لفواتير الاستهلاك، ومعرفة الاستحقاقات على المواطنين، والفواتير إليكترونيا، عبر تطبيقات إلكترونية، لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وتستعرض "الوطن" الطرق المختلفة للخدمات عن بُعد بشركة مياه القليوبية وهي:

لتسجيل قراءات العدادات، أطلقت الشركة تطبيق قراءاتي لتسجيل قراءات استهلاك مياه الشرب، عن طريق تسجيلها في ظل الظروف الحالية، وانشار فيروس كورونا المستجد.

ووفرت الشركة برئاسة المهندس مصطفى مجاهد التطبيق، عبر متجر "جوجل بلاي" Google Play لنظام الأندرويد وقريبا سيتاح لنظام IOS.

كما يتيح التطبيق للعملاء ميزة تسجيل قراءة العداد وتصوير قراءته لضمان صحة قراءته.

للحصول على التطبيق من الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

كما أطلقت الشركة تطبيقا للعملاء باللغتين العربية والإنجليزية من هنـــــا.

ويتضمن التطبيق العديد من المميزات والخدمات الإلكترونية التي تهدف لتحسين التواصل بين المواطنين مستخدمي التطبيق والشركة، ومن هذه الخدمات تحديث البيانات، كما فعَّلت الشركة خدمة دفع الفاتورة باستخدام التطبيق؛ لضمان حق الدولة والمواطن في أن تحصل الأولى على مستحقاتها، ويسدد الثاني استهلاكه الفعلي فقط.

ويتضمن التطبيق تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالقطاع التجاري، سواء قراءة عداد أو قيمة الفواتير.

وناشدت الشركة المواطنين في ظل الظروف الراهنة بتحميل التطبيقات المختلفة للشركة على أجهزتهم الذكية، وتسجيل حساب لكل مواطن عليها بالبيانات الشخصية، حيث تتيح التطبيقات تحديث البيانات الخاصة بعملاء الشركة.