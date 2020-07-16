حظك اليوم الخميس 16-7-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان يتميز بحبه لتشجيع الآخرين وإمدادهم بالطاقة الإيجابية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

ينصحك خبراء الفلك بالتريث في الإعلان عن أفكارك ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظًا ومراقبًا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العاطفة.. فلا تصر على التحكّم في كل شيء واسترخ قليلا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.