حظك اليوم الاثنين 13-7-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان يحب الفن والموسيقى، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك أن تتعامل بمرونة حتى ولو بدت الأمور مخالفة لإرادتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويدفعك نحو إحكام قبضتك على المحيطين بك، فقط تجنب الصدامات العنيفة ولا تتمادى في الفخر بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.