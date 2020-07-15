عودة صلاة القداس بمطرانية شبرا الخيمة غدا

أعلنت مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها بقيادة الأنبا مرقس، فتح الكنائس وعودة صلاة القداس، وفقا لمجموعة شروط أبرزها حضور يتراوح بين 16 و25 فردا من أبناء الكنيسة لصلاة القداس، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا طوال فترة التواجد داخل الكنيسة، إلى جانب عدم تبادل الأدوات الشخصية.

وأكدت المطرانية، عودة القداسات بداية من غدا الخميس، يوميا عدا الجمعة والأحد، وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

فيما أعلنت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، استمرار العمل بالقرار السابق الذي يمنح كل أسقف حق استئناف صلوات القداس وقتما شاء حسب حالة الوباء في إيبراشيته، بينما قرر قداسة البابا تواضروس الثاني استمرار غلق كنائس القاهرة والإسكندرية حتى الثالث من أغسطس المقبل باعتبار البطريرك أسقف للمدينتين.