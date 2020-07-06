مطرانية سمالوط تعلن عن إنتاج أكبر عمل فني حول شهداء ليبيا

أعلنت مطرانية سمالوط في شمال محافظة المنيا، اليوم، إنتاج أكبر عمل فنى بعنوان فيلم "شهداء الإيمان والوطن"، حول شهداء ليبيا، يجسد رحلتهم من الخطف حتى عودة الجثامين، وذلك بعد شهور طويلة من التوثيق والمراجعة والبحث، وجلسات نقاشية ضمت الكنيسة وصناع الفيلم، ودشنت صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لمتابعة أخبار الفيلم.

ذكر بيان صادر عن المطرانية وصناع الفيلم: "شهداء الإيمان والوطن"، لحظات فارقة في التاريخ، تم توثيقها ما بين كتب ومقالات وما بين النصب التذكارى وبانوراما الشهداء، التي وضعت داخل مزارهم توثق بالصور ملحمة الشهداء من الخطف إلى الذبح، وأيقونة الشهداء بالكاتدرائية التى دشنها قداسة البابا.

وكان الحلم والأمل في إنتاج "فيلم"، يجسد هذه اللحظات التاريخية، فتحول الحلم لحقيقة تقترب إلى أرض الواقع، وتم كتابة السيناريو والحوار من خلال معايشة واقعية، واللمسات الأخيرة بمباركة الكنيسة وترحيب قداسة البابا تواضروس الثاني، وتحت رعاية الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، الذي يواصل رحلته لسيرة الشهداء من بناء الكنيسة لمباركته وتشجيعه لأى عمل يوثق لهؤلاء الشهداء، ورغم صعوبة وضخامة إنتاج العمل الدرامى لهذا الفيلم، لكن نيافته أعطى إشارة العمل وثقته أن الله سوف يكمله.

ورحلة فيلم "شهداء الإيمان والوطن"، بدأت بفكرة عرضت على قداسة البابا تواضروس ورحب بها وطلب بعرضها على نيافة الأنبا بفنوتيوس بعد انتهاء كتابة السيناريو للكاتب والشاعر مينا مجدي الذى بدأ عمله بعد عودة أجساد الشهداء في 2018، فذهب لقريتهم لجمع المعلومات عن شخصيات الشهداء وأسرهم من خلال معايشة حية مع الاستعانة بالمراجع التي توثق رحلتهم، حتى تحول السيناريو لخطة تجسد الواقع ما بين الدراما لحياتهم ووقائع ومشاهد حقيقية وضعت كما هى دون تغيير.

وبدأت خطة العمل الفنى للفيلم بمباركة الكنيسة، وتولى المخرج جوزيف نبيل، مهمة إخراج هذا العمل، وهو صاحب سلسلة الأعمال الناجحة في الدراما المسيحية "الراهب الصامت ونسر البرية والـ49 شهيد، وأخرهم أبو نفر السائح".

وبعد عرض السيناريو على نيافة الأنبا بفنوتيوس، شكل لجنة لمراجعة السيناريو لأشخاص عايشوا الأحداث ضمت القس إبيفانيوس يونان كاهن كنيسة شهداء الإيمان والوطن، والصحفي نادر شكري، وعقدت جلسة بمقر المطرانية في يناير الماضي، ضمت أعضاء اللجنة والمؤلف مينا مجدى والمخرج جوزيف نبيل وتمت مراجعة أخيرة للسيناريو، وإجراء بعض التعديلات والإضافات.

وتم تأجيل الإعلان عن الفيلم نظرا لظروف تفشى فيروس كورونا وما تمر به البلاد في ظل هذه الأزمة، وأهمية اختيار التوقيت المناسب حتى يتم عرض السيناريو على بعض الرعاة ومحبي الشهداء لمن يرغب للمشاركة فى دعم إنتاج هذا العمل الضخم، الذي تشرف عليه الكنيسة، لاسيما أن تصويره سيستغرق وقتا طويلا.

وبعض المشاهد منه ستتم داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين، حتى يتم إخراج هذا العمل الذي يوثق مشاهد حقيقية، وتفاصيل وأسرار تعرض لأول مرة عن الـ21 شهيدا، والفترة التى قضوها بليبيا أثناء الخطف، وتفاصيل عن أسر الشهداء، مع أبنائهم ودور الدولة، والكنيسة أثناء الأزمة، ورد الفعل المصرى عقب الاستشهاد حتى عودة موكب الشهداء لأرض الوطن.

وقدم صناع الفيلم، رسالتهم والتي تضمنت: نطلب من الجميع الصلاة ليكمل الرب عمله معنا، ونستطيع تقديم هذا الفيلم عن حياة واستشهاد شهدائنا الأبطال في ليبيا بأفضل شكل لكي يكون هذا الفيلم شهادة لكل الأجيال عن قوة وصمود أبطالنا.

ورغم الصعوبات في عملية الإنتاج في هذه الفترة، لكن نثق أن الله سيكمل عمله حتي يصبح فيلم "شهداء الإيمان والوطن"، هو أول إنتاج يناقش قصة حياة شهداء معاصرين للكنيسة المصرية، ويصبح نقلة فنية ونوعية في تاريخ توثيق الأفلام الكنسية والوطنية.