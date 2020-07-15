لتمويل داعش.. السعودية تدرج 3 شركات صرافة في تركيا وسوريا على لائحة الإرهاب

أدرجت السعودية 6 أسماء وكيانات على لائحة الإرهاب، لتقديمها دعما وتسهيلات لـ"داعش".

وأوضح بيان لرئاسة أمن الدولة بالسعودية، بشأن تصنيف شركات وأسماء على لائحة تمويل الإرهاب، أن إدراج الأسماء والكيانات جرى بالتعاون مع الدول الـ6 في مركز استهداف تمويل الإرهاب.

وأضاف أنه جرى تصنيف 3 شركات صرافة في تركيا وسوريا، على لائحة الإرهاب، لتحويلها أموال لداعش، مشيرا إلى أن شركتي الهرم والخالدي في تركيا وسوريا، سهلتا تحويل أموال لداعش.

وأكدت السعودية أن منظمة "نجاة" الاجتماعية، عملت كواجهة لتحويل الأموال لداعش، ودعم أنشطته، مشيرة إلى إدراج سعيد حبيب خان مدير منظمة "نجاة" في أفغانستان، وعبدالرحمن علي الأحمد الراوي، على لائحة الإرهاب، بسبب تحويل أموال لداعش، فضلا عن إدراج شركة "تواصل" على لائحة الإرهاب.