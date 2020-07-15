عاجل.. وزير الدفاع يبحث التعاون العسكري مع قائد القيادة المركزية الأمريكية (فيديو)

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حالياً، وذلك بحضورعدد من قادة القوات المسلحة.

وناقش وزير الدفاع، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.

وزير الدفاع يعرب عن اعتزازه بعمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا

كما تطرق اللقاء، لبحث جهود القوات المسلحة المصرية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كذلك ملف التدريبات المشتركة بين كلاً من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

قائد القيادة المركزية الأمريكية يشيد بنجاحات القوات المسلحة في تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين القوات المسلحة في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك في المجال العسكري.

https://youtu.be/a9K8WZIL_Mc

فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة ومكافحة الإرهاب، مؤكّداً عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.