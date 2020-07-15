السبت.. المنتدى الأول لانتخابات مجلس الشيوخ في ماسبيرو

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، المنتدى الأول حول انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك يوم السبت في تمام العاشرة صباحا بمبنى ماسبيرو.

يشارك في الفعاليات المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد من المستشارين أعضاء اللجنة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وبحضور نخبة من الكتاب والإعلاميين والصحفيين.

يدور المنتدى حول التعريف بلوائح وقوانين الانتخابات وأصول التغطية الصحفية والإعلامية لها، كما تتناول مناقشات وتبادل الأسئلة حول العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة وما يجوز للإعلام تناوله وما المحظور عليه.