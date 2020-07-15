محمد محسن: صورنا "اسلمي يا مصر" في يوم.. "كل ما بسمعها بقشعر"

قال الفنان محمد محسن، إنه سعيد بإعادة غناء نشيد "اسلمي يا مصر"، في قالب جديد، مشددًا على أن هذا الأمر شرف له.

وأضاف "محسن" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "نزلت الأغنية من حوالي أسبوعين على السوشيال ميديا، ضمن مشروع كنت شغال عليه في وقت الحظر، كنا بنسجل أغاني قديمة، ودي حاجة بحب أعملها من وقت للتاني، وإني أجدد أغاني من التراث وأحفظها للشباب من جيلي والأصغر مني".

وتابع، أنه عندما طرح أغنية اسلمي يا مصر، استقبل ردود فعل واسعة، وتساءل معجبيه عن سر تجاهل هذا النشيد، مشيرًا إلى أن هذا النشيد مرتبط بجيله والجيل الأصغر منه بطابور الصباح والإذاعة المدرسية، ما جعلهم سعداء بها.

وأوضح: "كل ما بسمعه باقشعر ومن زمان وأنا بحبه ونفسي أغنيه، وفجأة صورناه ونزلناه من أسبوعين، أما تصوير الأغنية فلم يستغرق أكثر من 24 ساعة، ولم تواجهنا أي مشكلة والوقت كان حليفنا".