بعد أغنيته الأخيرة.. محمد محسن: "مش عارف ليه العالم مستقصد مصر؟"

قال الفنان محمد محسن، إن شهر يونيو الماضي، شهد مشروعًا غنائيًا، وهو إعادة غناء عدد من الأغاني التراثية ومنها نشيد "اسلمي يا مصر"، وذلك خلال فترة الحظر.

وأضاف محسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "فكرة غناء نشيد اسلمي يا مصر كانت بسيطة جدًا، وغنيت أنا هويت لسيد درويش، ورزق الله على العربيات وهي أغنية لبنانية لشقيقة المطربة الكبيرة فيروز، وأغنية حب العمر للراحل عامر منيب".

وتابع، أنه لم يكن يشغله التوزيع الحماسي للنشيد، لكنه حاول أن يغنيها لمصر كأنما يغني للفتاة التي يحبها: "طول عمري بعشقها وشايفها أجمل بلد في الدنيا، مش عارف ليه العالم مستقصد مصر، فحسيت إن الأغنية دي عفوية مني، كأني بغنيها على بيانو والإحساس وصل للناس".

وحول سر ظهور زوجته الفنانة هبة مجدي معه في الكليب، وعدم مشاركتها في الأغنية، قال إنه غناها قبل أسبوعين، وطلبت منه أن تذهب معه إلى موقع التصوير: "قالت لي عاوزة آجي معاك، فقامت بدور الاستايلست والماكيير، وكل حاجة، كانت متعددة الأدوار، ومسابتنيش اليوم ده وطلبت منها تطلع معانا في الفيديو، وشاركت ونورت الفيديو".

وأشار إلى أنه سيقدم عددًا من الأغنيات في الفترة المقبلة مع زوجته: "هيبقى في أعمال فنية مختلفة والفترة الجاية هتبقى في مفاجآت".