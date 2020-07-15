"الصحة" تستعد لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل تجريبيا في أسوان

أعلن دكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، مساعد وزير الصحة والسكان، استمرار أعمال التجديد والتطوير على قدم وساق بجميع المنشآت الطبية المقرر إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، تمهيدًا للتشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة.

وأشار السبكي، إلى أن التكلفة الإنشائية للمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية المقرر إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بلغت 9 مليارات و200 مليون جنيه، لافتا إلى أن قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية وصلت إلى مليارين و500 مليون جنيه، بينما بلغت التكلفة التشغيلية 600 مليون جنيه، بإجمالي تكلفة 12 مليارا و300مليون جنيه.

وأضاف مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه جرى تسجيل 469 ألفا و897 مواطنا، وفتح 116 ألفا و104 ملفات عائلية، حتى الآن، بمحافظة أسوان، بما يعادل (30.66٪) من إجمالي عدد سكان المحافظة، والتي يبلغ عدد سكانها مليون و532 ألفا و400 نسمة، لافتًا إلى أن إجراءات فتح الملفات لمتلقي الخدمة الطبية يجري إعدادها حاليا في صورة ورقية، تمهيدا لتسجيلها إلكترونيًا مستقبلًا في المحافظة.

وتابع بأن خطة تطوير المنشآت الصحية بمحافظة أسوان، تشمل تقسيم المحافظة إلى 6 إدارات صحية، وهي "أسوان، كوم إمبو، نصر النوبة، إدفو شرق، إدفو غرب، دراو"، بواقع 113 مركزا ووحدة صحية بالإضافة إلى 11 مستشفى، من المقرر تجهيزها على أعلى مستوى، لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة على الوجه الأكمل.

وأكد السبكي، أن الدولة المصرية تضع ملف الصحة على أجندة أولوياتها، كما تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير خدمة صحية متميزة لكافة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وخاصة المحافظات البعيدة والنائية منها، إيمانًا بحق المواطن في الحصول على خدمة صحية آمنة ومتميزة وفق أحدث المعايير العالمية (دون تمييز)، وفقًا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

جاء ذلك عقب الجولة التفقدية التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ودكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، وتفقد خلالها أعمال تطوير الوحدة الصحية بمنطقة الخزان غرب بمحافظة أسوان، والتي من المقرر أن تكون بين الوحدات الصحية التي يجري تطويرها حاليًا للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

يشار إلى أن أسوان هي إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس)، إلى جانب محافظة بورسعيد والتي بدأ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها في يوليو من العام الماضي، وجار العمل على قدم وساق لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات تباعًا.