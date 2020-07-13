المرض يتسبب في تأكل جلد طفل.. ووالده يناشد وزيرة الصحة لإنقاذه

"ابني بيموت.. بقالي 10 سنين وأنا بموت بالبطيء وأنا بشوف ابني فلذة كبدي بيتعذب والألم بيأكل في جسمه، وجلده بيتساقط لدرجة والدته بتلفه بقطن.. دوخنا السبع دوخات لف على الدكاترة في دمياط والدقهلية والقاهرة، وكان التشخيص إصابته بميكروب في الدم.. الله أعلم بالحقيقة بس كل أدوية الجلدية لم تأت بفائدة.. نفسي ارتاح مش قادر أشوف ابني بيتعذب قصاد عيني وأنا مكتوف اليدين".. كانت هذه كلمات أشرف الإمام محمد والد الطفل "أحمد" ابن العشر سنوات، مواليد محافظة دمياط، الذي أصيب بمرض تسبب في تآكل الجلد.

وأضاف الأب لـ"الوطن"، قائلا "منذ ولادة أحمد وهو يعاني من طفح جلدي وتسلخات لدرجة أن جلده يتساقط والألم يأكل في جسمه ليل نهار ووالدته إلى جواره لا تكف عن البكاء، وبالفعل توجهنا للعديد من الأطباء في محافظات دمياط والدقهلية والقاهرة، وجربنا كل أدوية الجلدية دون فائدة، فيما جاء تشخيص الطبيب الأخير بما يفيد معاناة الصغير من ميكروب في الدم تسبب له في ذلك، فضلا عن توقف نموه، والله أعلم أن كان هذا التشخيص صحيح أم لا فجلده مليء بالطفح والجلد بيتهري ووالدته لا تعرف عيناها النوم".

وأشار الأب إلى تسبب مرض ابنه في عدم تلقيه ولو قسط من التعليم، فيما يبلغ شقيقه الأكبر 17 عامًا وصحته جيدة، متابعا "أحمد لا يكف عن البكاء من الألم هو الآخر ونقوم بلفه في القطن خاصة وأنه لا يتحمل ارتداء الملابس".

وطالب والده وزيرة الصحة ورئيس الوزراء بسرعة التدخل وإنقاذ صغيرهم من المرض الذي بات يلتهم جسده النحيل، متابعًا "الضنا مفيش أغلى منه ونحن نتألم لألم ابننا ليل نهار، نفسنا نريحه وليس بأيدينا شيء نفعله".