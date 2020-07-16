اجتماعات مكثفة لوزير العدل مع أعضاء الشهر العقاري لنشر "الرقمنة"

تشهد وزارة العدل اجتماعات مكثفة بين المستشار عمر مروان وزير العدل، وممثلي نادي الشهر العقاري والعاملين بالمصلحة، من أجل إيجاد حلول لتخفيف الزحام بمكاتب التوثيق، ونشر الرقمنة والتكنولوجيا، في إطار توجه الدول للتحول الرقمي، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المنظومة القضائية وميكنتها.

وقالت مصادر قضائية لـ"الوطن"، إن الأيام المقبلة قد تشهد تعيين ما يزيد عن 300 خريج ممن تم استبعادهم من مسابقة الشهر العقاري، مضيفة أنه يجرى حاليا فحص تظلماتهم وقد يصدر قرار قريب بقبولها.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على سد العجز في عدد موظفي الشهر العقاري، والبالغ عددهم 6201 نهاية حتى نهاية عام 2019.

ومؤخرا تم نقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لسد العجز الشديد في الموثقين بمصلحة الشهر العقاري، إعمالا لقرار رئيس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 في هذا الشأن.

قرار لـ"مروان" بإلغاء الدفاتر الورقية واستبدالها بالإلكترونية.. ومتحدث نادي الشهر العقاري يصفه بـ"التاريخي"

وفي إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الشهر العقاري، أصدر المستشار عمر مروان قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق والذي بموجبه سيتم الاستغناء عن الدفاتر الورقية بالمكاتب واستبدالها بالدفاتر الإلكترونية من خلال توفير أجهزه كمبيوتر بالمكاتب غير متصلة بالإنترنت بحيث تكون بديلة لدفاتر الورقية.

ورحب أعضاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بقرار وزير العدل المشار إليه، وقال الدكتور أشرف فليفل المتحدث باسم نادي أعضاء الشهر العقاري وعضو لجنة إلغاء الدفاتر اليدوية، أن قرار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق، هو قرار تاريخي، مشيرا إلى أنه سيساعد في رفع معاناة موظفي الشهر العقاري مع الدفاتر التي تعمل بقوانين الشهر العقاري الصادرة منذ عام 1947، فضلا عن تخفيف الزحام المعروف عن مكاتب التوثيق، وخروج محررات ذات مستوى يليق بالقطاع الشهر العقاري وليس بخط اليد.

وأضاف "فليفل" لـ"الوطن" أن لجنة من أعضاء الشهر العقاري لتطوير المكاتب اليدوية التقت المستشار عمر مروان وزير العدل في 28 يناير 2020، واستعرضت مع الوزير فكرة تطوير المكاتب اليدوية وإلغاء الدفاتر اليدوية التي تستهلك وقت غير طبيعي وادخال أجهزة الكمبيوتر لمكاتب التوثيق بدون انترنت والتي من أهدافها تخفيف العبء عن كاهل الموظفين في تدوين بيانات المتعاملين مع مكاتب التوثيق يدويا وتخفيف الزحام نتيجة البحث في الملفات الورقية وتهالكها أحيانا.

ورحب المستشار عمر مروان خلال اللقاء بالفكرة والتي تتوافق مع توجيهات القيادة السياسية نحو تطوير وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للجمهور، والتي كان من الضروري تعديل اللائحة التنفيذية لتطبيقها.

وأشار "فليفل" إلى أن وزير العدل طلب من مستشاره التكنولوجي الدكتور محمد وجدي إجراء تجربة عملية قبل التنفيذ الفعلي، و تم عمل أول تجربة بمكتب توثيق أبو رواش بالجيزة والتي اثبتت فاعليتها، كما تم عمل تجربة بمكتب توثيق القنايات بالشرقية، وبعد ثبوت نجاح تلك التجارب تم تعميم التجربة فعليا بمكاتب أخرى.

وضمت لجنة تطوير الدفاتر الورقية كلا من أحمد زيدان عضو بمكتب الشرقية، والدكتور ضيف النجار عضو مكتب الشرقية، والدكتور أشرف فليفل عضو مكتب كفر الشيخ، والدكتور وائل خضراوي عضو مكتب أسيوط، والدكتور مؤمن خير الله عضو مكتب الجيزة، وأحمد نبيل مسئول الدعم الفني بمكتب الشرقية.

وتم إجراء التجربة في 10 مكاتب هي مكتب توثيق مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ومكتب توثيق أبو رواش بمحافظة الجيزة، ومكاتب توثيق الشرقية وهي القنايات، وتوثيق مرور الزقازيق، وتوثيق بردين، وتوثيق أولاد صقر، وفى محافظة أسيوط مكاتب توثيق الفتح، وتوثيق القوصية، وتوثيق نادي القضاة وتوثيق جامعة أسيوط، وفى محافظة دمياط مكتب توثيق رأس البر، وفى محافظه القليوبية مكتب توثيق الخانكة.

إطلاق حزمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية الأحد المقبل

وكانت وزارة العدل اتفقت مع وزارة الاتصالات على إطلاق حزمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، يتم التشغيل التجريبي لها اعتباراً من الأحد المقبل بنطاق مكتب شمال القاهرة، وتقدم تلك الخدمات على ثلاثة محاور

المحور الأول: يقوم طالب الخدمة بالدخول إلى الموقع وإدخال كافة بيانات أطراف التعامل وفقاً للمعاملات المحددة التي يختارها ، ويسدد عنها الرسوم المستحقة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني ، ثم يختار اليوم الذي يرغب التوجه فيه لإحدى فروع التوثيق المحددة للخدمة لاستلام معاملته ، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت على المواطنين .

وتنحصر الخدمات سالفة الذكر فيما يلي " توكيل رسمي عام قضايا، توكيل رسمي عام بنوك، توكيل في الأمور الزوجية، توكيل عام مخصص، توكيل إدارة سيارة، توكيل بيع سيارة، عقد بيع سيارة، إقرار بشطب دعوى، إقرار تصحيح محرر موثق، إقرار بقبول بيانات مساحية، وإقرار رسمي"

المحور الثاني: يُمَّكن صاحب الشأن من تحرير أي معاملة توثيق يرغب فيها دون التقيد بنموذج محدد ، وذلك عن طريق تدوين بيانات أطراف المعاملة وكتابة الديباجة المطلوبة بصلب المحرر إلكترونياً ، فيصدر له رقم كودي يستطيع من خلاله التوجه لأي فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية ، وبتقديمه ذلك الرقم للموثق، يمكن للأخير استدعاء تلك المعاملة لمراجعتها وإصدارها موثقة.

المحور الثالث: الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة من عدمه