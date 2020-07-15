غدا.. الحكم في اتهام محمد رمضان بسب وقذف "الطيار المفصول"

قررت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم في الجنحة المقامة من جانب الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" والتي يتهم فيها الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه، وتمثل سبًا وقذفًا، لجلسة الغد.

وكان مجدي حلمي، محامي الطيار، أقام دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة موكله الطيار، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.