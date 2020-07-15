دون أن تحدد مقصدها.. هيفاء وهبي تنشر صورة كلب

نشرت الفنانة هيفاء وهبي عبر خاصية الاستوري الخاصة بها عدد من الصور التى يظهر فيها كلب ويمسك فى يده فلوس، بدون أن تحدد مقصدها من تلك الصورة.

يذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تستأنف تصوير أحداث مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، يوم 22 يوليو الجاري، بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد خروجه من سباق دراما رمضان الماضي، بسبب جائحة كورونا.

وعلمت "الوطن"، أن عدد من الفنانين المصريين، يستعدون للسفر إلي بيروت خلال أيام، لاستكمال التصوير، منهم صبري فواز، شريف سلامة، رانيا منصور، حنان سليمان، وسلوى عثمان.

"أسود فاتح" من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.