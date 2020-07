إذاعة أغنية "تيك توك" لمحمد رمضان على راديو أنغامي

طرح راديو أنغامي أغنية الفنان محمد رمضان وفنان الراب العالمي سوبر ساكو الجديدة "تيك توك"، قبل يومين من طرحها رسميًا عبر تطبيق أنغامي يوم الجمعة المقبل.

وتعد "تيك توك" أول أغنية جديدة يجري طرحها عبر خاصية راديو أنغامي قبل المنصات الأخرى.

وشوق محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه بأغنيته الجديدة "تيك توك"، مرتديا "تيشيرت" مزين برسومات تحمل ورقة الدولار والنار تشتعل بها، صحبها بتعليق: "soon my new – ثقة في الله نجاح".

"تيك توك" كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع سوبر ساكو، Executive Producer محمود الشيخ، ومهندس ديكور كريم المهدي، وإخراج حسام الحسيني، وإنتاج MR1 Production.