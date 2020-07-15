7 أفدنة لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تم تخصيص 7 أفدنة لإقامة مصنع لتدوير القمامة، مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من إعداد العقود وتسليم الأرض لإنشاء المصنع، إضافة إلي مناقشة الخطة الزمنية لمراحل التنفيذ.

وأشار المحافظ إلى انعقاد اجتماع دوري كل 15 يوم، مع لجنة الإنتاج الزراعي، لمناقشة الأوضاع ودراسة آخر المستجدات لما يتم تقديمه من جانب وزارة الزراعة، وقطاع الانتاج.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة البيئة، في دعم المحافظات للنهوض بمنظومة النظافة العامة، ومتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "NSWMP" التابع لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ورؤية مصر 2030 للنهوض بمنظومة النظافة والتخلص الآمن من المخلفات بجميع أنواعها وإعادة تدويرها لتعظيم الاستفادة منها.