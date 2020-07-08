محافظ كفر الشيخ يناقش مشروع مصانع تدوير المخلفات الصلبة

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الموقف النهائي لمشروع إنشاء مصانع إعادة تدوير المخلفات الصلبة بمركزي دسوق ومطوبس، مؤكدا أنه جرى تخصيص قطعة أرض لإقامة مصنع العاصمة، بالإضافة إلى مناقشة الخطة الزمنية لمراحل تنفيذ وإنشاء 3 مصانع تدوير للقمامة بـ" كفرالشيخ – دسوق - مطوبس"، وتطوير مصنعي بيلا وسيدي سالم.

ووجَّه محافظ الاقليم، رئيس المركز والمدينة، بتكثيف حملات النظافة والتجميل، وزيادة الرقعة الزراعية وزراعة الأشجار، فضلاً عن اختيار موقع وإنشاء نقطة وسيطة لنقل المتولد اليومي من القمامة والتراكمات بعيداً عن الكتلة السكنية، ونقلها إلى مقلب مطوبس، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

كما كلف مدير وحدة التدخل السريع، بإصلاح وتطوير الحاويات والروافع، وذلك لرفع كفاءة وتحسين منظومة النظافة والتجميل بالمحافظة.

وقال نور الدين، إن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة البيئة، في دعم المحافظات للنهوض بمنظومة النظافة العامة، ومتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP التابع لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ورؤية مصر 2030 للنهوض بمنظومة النظافة والتخلص الأمن من المخلفات بجميع أنواعها وإعادة تدويرها لتعظيم الاستفادة منها.

يذكر أن كفر الشيخ من أولى المحافظات التي ينفذ البرنامج على أرضها، ضمن 4 محافظات على مستوى الجمهورية، وهي "كفرالشيخ، والغربية، وأسيوط، وقنا".

حضر الاجتماع، عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، وإسلام طه، المكلف بالإشراف على بعض المشروعات، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والدكتور محمود إسماعيل، الاستشاري التنفيذي لبرنامج المخلفات الصلبة، صفوت سليمان، استشارى إدارة المخلفات الصلبة، وجيرمين محمد، بالمكتب الاستشاري، والمهندس جبر العافي، مدير وحدة التدخل السريع، والمهندس محمود زهران، رئيس قطاع المخلفات الصلبة، وخالد المنياوي، مدير عام التخطيط والمتابعة، وفايد الشاملي، مدير عام بالمحافظة.