خطة النواب: "التخطيط الموحد" يمنح سلطة أكبر للمحافظين ويشرك المواطن في التنمية

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش الأسبوع المقبل، قانون التخطيط العام للدولة، على مدار 6 جلسات، مؤكدًا أهمية القانون الذي يأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، مضيفًا أن القانون يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014، والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، حيث يراعي القانون أحدث التطورات العالمية في مجال التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والتخطيط العمراني.

وأشار وكيل لجنة الخطة، إلى أن مشروع القانون قد حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

وقال "سالم"، إن القانون سيعطي سلطة أكبر للمحافظين في إطار اللامركزية، وذلك في ضوء جهود الدولة في العمل على سد الفجوات التنموية بين المحافظات، والتنسيق بين جميع الجهات العامة والخاصة، كما سيعطي القانون فرصة للمواطن للاشتراك في وضع الخطط في إطار اتباع مبدأ التخطيط بالمشاركة مما يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية بالدولة.