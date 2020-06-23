ضمن مكافحة كورونا : مصطفى سالم يهدى الوحدة المحلية لطهطا كمامات و مطهرات للتوزيع على المصالح الحكومية .

ضمن دوره المجتمعي ومشاركة الجهاز التنفيذى بالمحافظة في الاجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا أهدى النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا بسوهاج كمية كبيرة من المواد المطهرة والمعقمة ذات التركيز العالى لأعادة تخفيفها و أستخدامها فى أعمال الرش والتطهير للمصالح والادارات الحكومية و أماكن أنتشار وتردد المواطنين بطهطا كما أهدى سالم 2000 كمامة طبية أيضا للعاملين بالمصالح الحكومية بطهطا خاصة عمال النظافة بالوحدات المحلية .

وكان مصطفى سالم قد دشن مبادرة منذ بداية أزمة كورونا أستهدفت رش وتطهير وتعقيم شوارع وميادين طهطا والمصالح الحكومية وأماكن تردد المواطنين وذلك عن طريق مجموعات عمل من من شباب حزب مستقبل وطن بطهطا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وشركة المياة بطهطا.

وقال النائب مصطفى سالم أنه علينا جميعا أفراد ومؤسسات وجمعيات أن نشارك الدولة ومؤسساتها فى تنفيذ الأجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة كورونا وأن ما قدمتة من دور مجتمعى فى هذا الشأن هدفة الأساسي مساعدة الجهاز التنفيذى بالمحافظة في توفير أهم وسائل الاجراءات الاحترازية وهى التطهير والكمامة والتى يمكن من خلالهما حماية أنفسنا من خطر هذا الوباء.