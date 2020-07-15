"كورونا": الهند تعيد "العزل".. وأمريكا تسجل أعلى إصابات يومية

واصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم، وحصد المزيد من الأرواح، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات إلى نحو 580 ألفاً، فيما تجاوز عدد المصابين 13.3 مليون مصاب عالمياً، حتى اليوم، وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة إصابات يومية بحوالى 67 ألفاً و417 إصابة.

وفرضت الهند إجراءات العزل العام مرة أخرى على مناطق وصفت بأنها شديدة الخطورة بالنسبة لانتشار العدوى، مثل بنجالورو، مركز التكنولوجيا الحديثة فى البلاد، بعد ارتفاع حالات الإصابة.

كما ستغلق سلطات الهند مجدداً دور العبادة والمواصلات العامة والمكاتب الحكومية وأغلب المتاجر فى المساء، بعد تسجيل 29.4 ألف إصابة خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة إلى 181 ألفاً و936 إصابة.

لا وفيات أو إصابات فى الصين لليوم التاسع

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، عدم تسجيل أى وفيات أو إصابات بعدوى محلية فى بكين لليوم التاسع على التوالى، فيما تلقت تقارير عن 6 حالات جديدة وافدة من الخارج، وأوصت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، مساء أمس، المواقع السياحية برفع عدد زوارها من 30% إلى 50% من طاقتها الاستيعابية اليومية، وضرورة استئناف الرحلات الداخلية.

وفى المغرب، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم التى ستقام بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والعشرين لجلوس الملك محمد السادس على العرش، وضمن التدابير الاحترازية فى إطار حالة الطوارئ الصحية.