لجنة وزارية تضم "أوبك" وشركائها لبحث تطورات سوق النفط

اختتمت أعمال الاجتماع العشرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والشركاء من خارج المنظمة، اليوم، والتى عقدت بالفيديو وزير الطاقة السعودي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان والرئيس المشارك ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي.

وقالت المنظمة في بيان، اليوم، إن اللجنة بحثت التطورات في سوق النفط العالمية وناقشت آفاق السوق للنصف الثاني من عام 2020.

وأكدت المنظمة، أن اللجنة شددت على أهمية "إعلان التعاون" في دعم استقرار سوق النفط، مشيرة إلى إلتزام جميع الدول المشاركة بتحقيق التوافق التام وتعويض أي نقص في حصص خفض الانتاج.

وشددت المنظمة، على تمسك اللجنة بدعم جهود إعادة التوازن الجارية للمساعدة على تحقيق استقرار سوق النفط على المدى الطويل.

وذكرت "أوبك"، أن اللجنة لاحظت وجود علامات تحسن مشجعة مع انفتاح الاقتصادات حول العالم في حين أنه قد يكون هناك عمليات إغلاق محلية أو جزئية أعيد فرضها في بعض الأماكن ولكن علامات التعافي واضحة سواء في الأسواق المادية أو الأسواق الآجلة.