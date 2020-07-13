النفط يهبط مع توقع المتعاملين تقليص تخفيضات إنتاج "أوبك+"

تراجع النفط نحو واحد بالمئة، اليوم، مع ترقب المتعاملين اجتماعا فنيا لمنظمة أوبك هذا الأسبوع من المتوقع أن يوصي بتقليص تخفيضات الإنتاج التي دعمت أسعار الخام.

ونزل برنت الخام 32 سنتا بما يوازي 0.7 بالمئة إلى 42.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40.22 دولار للبرميل، بانخفاض 33 سنتا أو 0.8 بالمئة.

لم يطرأ تغير يذكر على سعر النفط الأسبوع الماضي إذ دفع تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا عدة ولايات أمريكية لفرض قيود أكثر صرامة على السفر قد تضعف تعافي الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.