فيديو.. سعد لمجرد يتسلم الدرع الماسي من "يوتيوب"

نشر المطرب المغربي سعد لمجرد عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو أثناء تسلمه الدرع الماسي من "يوتيوب".

وحصل "لمجرد" على الدرع لتجاوز عدد مشتركي قناته الرسمية على "يوتيوب" أكثر من 10 ملايين مشترك، موجهًا الشكر لجمهوره على دعمهم له.

وأجل الفنان المغربي سعد لمجرد، طرح كليب "عدى الكلام"، للمرة الثانية، بعد أن أجل طرحه منذ فترة قريبة بسبب وفاة الفنانة رجاء الجداوي.

وكشف سعد لمجرد عبر مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، عن تأجيل موعد طرح الكليب، الذي كان من المقرر أن يطرحه، يوم الأحد الماضي 12 يوليو، وقرر تغيير الموعد إلى 15 يوليو الجاري، قائلا: "حدادا على الفنانين والأصدقاء الذين غادرونا إلى دار البقاء سنؤجل طرح العمل الجديد إلى يوم الأربعاء المقبل 15 يوليو بإذن الله".

الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.