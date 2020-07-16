التجمع: اليسار يحتاج لتحالف اجتماعي أكثر منه حزبي لتجاوز الخلافات

قال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إن الحزب لديه فكر أوسع لتحالف يساري، بحيث يبدأ بتحالف اجتماعي قبل أن يكون حزبيا لتجاوز الخلافات والتركيز على الأهداف المشتركة والعمل عليها، ثم بعد ذلك يمكن الانتقال به لتحالف سياسي.

وأضاف "عبدالعال"، لـ"الوطن"، أن كل التجارب السابقة أكدت أن التحالفات اليسارية الناتجة عن الاجتماعات المشتركة لم يكتب لها الاستمرار، خاصة أن البعض يطرح نفسه بما يتجاوز قوته الحقيقية على الأرض، والأفضل أن نسعى لتحالف يساري ينطلق من العمل الاجتماعي.

وتابع أن الحزب موقفه واضح في مساندة السلطة الحالية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تماسك وحدة البلاد وتقوية مؤسساتها المختلفة ولا يؤيد فى المطلق ولا يعارض دون تقديم البديل فنحن نساند أو نعارض وفق ما يصب في صالح الدولة والمواطنين.