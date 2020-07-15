"الغرف التجارية" تتوقع زيادة الطلب على الملابس الجاهزة قبل العيد

توقع تجار بالغرف التجارية انتعاشة فى مبيعات الملابس فى عيد الأضحى بنسبة 25%، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى، وقال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة إن عدداً كبيراً من أصحاب المحلات بدأوا «بحرق الأسعار» لترويج المخزون الراكد لديهم.

وأكد لـ«الوطن» أن هناك محلات أخرى قامت بعدة تخفيضات للتنشيط قبل موسم الأوكازيون الرسمى الذى تقره وزارة التموين بفترة من خلال عروض على المبيعات، فيما بدأ عدد آخر للتحايل على الأوضاع الراهنة ومواجهة أزمة كورونا بالبدء فى الترويج لبضائعهم عبر منصات التواصل الاجتماعى، أملاً فى الوصول إلى الزبائن الراغبين فى اقتناء ملابس العيد لأطفالهم.

وأضاف أن اللجوء إلى منصات التواصل الاجتماعى فرضته الأوضاع الراهنة من غلق المحلات وضغط ساعات العمل، مما أدى إلى توقف عمليات البيع والشراء بجميع المراكز التجارية المتخصصة فى ترويج الملابس، مما تسبب فى أضرار مالية كبيرة لمعظم التجار خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن سلعة الملابس لم تعد كما كانت سلعة أساسية لقطاعات كبيرة من المواطنين نتيجة ضغوط الحياة الاقتصادية، حيث اتجه الكثير من المستهلكين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم وهيكلة نفقاتهم، لتصبح الملابس الجاهزة فى قائمة متأخرة نسبية، مقارنة بسلع أخرى أصبحت على رأس الأولويات، منها الأدوية والفيتامينات والمواد المطهرة.