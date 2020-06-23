"الملابس الجاهزة": المبيعات لم تتخطَ 25% الفترة الماضية.. ومصانع توقفت

قال محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة، إن القطاعات التجارية والصناعية عانت بشكل كبيرة منذ أزمة كورونا، معربا عن أمنيته بمساهمة قرارات الحكومة الجديدة في مواجهة التداعيات التي حدثت.

وتابع عبد السلام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن حجم مبيعات الملابس الجاهزة خلال الفترة الماضية لم يتخطَ 25% من الإنتاج خلال نفس الفترة في السنوات السابقة، ما أسفر عن توقف بعض المصانع عن الإنتاج.

وأكد أن المحال التجارية تتبع كل الإجراءات الاحترازية، متوقعا عودة حركة المبيعات لطبيعتها حال تراجع منحنى الإصابات.