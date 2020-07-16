محمود رضا في آخر حوار له: بدأت عروض فرقة رضا على مسرح كراسيه مكسورة

أذاع الإعلامي شريف نور الدين ببرنامجه "بحب السيما"، عبر أثير إذاعة "ميجا إف إم"، حلقة مهداة إلى روح الفنان الراحل محمود رضا، وذاع "شريف"، خلال الحلقة آخر حوار للراحل محمود رضا.

وقال محمود رضا في حواره الأخير، إن فرقة رضا بدأت بالرجال وقتها بدون نساء بسبب الثقافة وقتها لدى المجتمع، وقال إنه كان ينوع في عروض فرقته، وأشار أنه كان يركز على أن تكون الفقرة الكوميدية آخر فقرات البرنامج لأن الفرقة ليست فرقة ضحك.

وعن ذكرياته مع أول يوم مع الفرقة فقال أنه بدأ عام 1‪959 على مسرح الأزبكية الصيفي وكانت كراسي المسرح مكسورة ولكنه أصر على العرض والعمل، قائلا: "لو المسرح مكناش عرضنا فيه كنا عرضنا في الشارع".

وقال "رضا"، إن اتجاهه كان مسرحيا ولكن على رضا شقيقه هو الذي اتجه بالفرقة إلى السينما، وأنه لولا علي رضا لم يكن لفرقة رضا أرشيف مصور.

وبخصوص فيلم "غرام في الكرنك" فقال الراحل إنه قبل الفيلم كانوا يعرضون في معبد الكرنك، ولكن شقيقه عندما وجد نجاح الفرقة هناك استغل ذلك النجاح واتجه للمنتجين للعمل على الفيلم وتم تصويره بالكامل في الأقصر باستثناء مشهد أو مشهدين تم تصويرهما في القاهرة.

يذكر أن برنامج "بحب السيما" من تقديم الإعلامي شريف نور الدين ويعرض الأربعاء من كل أسبوع عبر أثير إذاعة "ميجا إف إم".