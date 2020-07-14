وزيرة الثقافة تناقش تفاصيل احتفالية تكريم اسم محمود رضا

اجتمعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مع الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والدكتور محمود صلاح مدير فرقة رضا للفنون الشعبية، لمناقشة تفاصيل تنظيم ليلة في حب محمود رضا، لتكريم اسم مصمم الاستعراضات الشهير الراحل وأحد مؤسسي فرقة رضا.

وقالت عبدالدايم إنّ الراحل محمود رضا من أساطير الفنون الشعبية الذين نجحوا في تغيير وجهة نظر المجتمع لها، كما وثّق من خلال تصميماته جزءا من ذاكرة وتراث مصر الفني.

وأضافت أنّ الاحتفالية من المقرر أن تقام على مسرح البالون، وجار إعداد برنامج مميز لها يليق بقيمة ومكانة الفنان الراحل، وتضم الكثير من إبداعاته التي قدمها على مدار مشواره الفني، ونقلت ملامح من التراث الشعبي في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أنّ الراحل سبق الاحتفاء به خلال الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس الفرقة في ديسمبر من العام الماضي، مؤكدة السعي المستمر والدائم لتكريم علامات الوطن من النابغين الذين أثروا الحركة الفنية والفكرية بإنتاجهم المميز.

وأكدت وزيرة الثقافة خلال الاجتماع، أهمية استمرار الالتزام بالتدابير الاحترازية في مختلف المواقع والمنشآت وخلال الفعاليات التى تم استئنافها، حرصا على السلامة العامة، استعدادا لإطلاق المرحلة الثانية من إعادة تشغيل الأنشطة بمختلف القطاعات.