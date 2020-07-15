إحالة 25 موظفا للتحقيق في حملات تفتيشية على الجهات الحكومية بالأقصر

أعلن عبدالحميد الكيلاني، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، شن حملات تفتيشية مفاجئة على الجهات الحكومية من قبل مفتشي إدارة التفتيش المالى والإدارى، للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، وذلك خلال شهر يونيو الماضي والنصف الأول من شهر يوليو الجاري.

وكشفت الحملات التفتيشية عن قيام 25 موظفًا وموظفة بتوقيع انصراف ومغادرة مقر العمل دون سند قانوني، قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وتم تحويلهم إلى الشؤون القانونية، وتوقيع جزاءات رادعة، بالإدارات المختلفة من تعليم وصحة ووحدات تضامن ومراكز شباب وأحياء وقطاعات وغيرها التابعة لمدينة الأقصر.