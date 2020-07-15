إصابة طبيبة ثالثة من قيادات "صحة الدقهلية" بفيروس كورونا

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، إصابة طبيبة ثالثة من قيادات مديرية الصحة بفيروس كورونا المستجد، وهي الدكتورة سلوى مجاهد مدير إدارة الحميات.

وأكد "مكي"، إصابة كل من الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة هبه الشريف، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، بفيروس كورونا المستجد.

وتقدم "مكي"، بخالص الأمنيات لهم بالشفاء العاجل وجميع مصابي الفرق الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بقطاع صحة الدقهلية.

وفي سياق متصل، اطمئن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على المصابات باتصالات تليفونية بكل منهن، مؤكدًا لهن اعتزازه وتقديره لجهودهن الكبيرة التى بذلوها لمواجهة فيروس كورونا.