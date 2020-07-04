"صحة الدقهلية": استئناف المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بتدابير احترازية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استئناف العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية انطلاقا من خطة التعايش مع فيروس كورونا واستئناف المبادرات الرئاسية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية.

وقال مكي، إن المبادرة تستهدف جميع الإناث فوق 18 عاما من خلال 200 فريق طبي موزعة على الوحدات، وذلك للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتقييم والعلاج من خلال مستشفيات الإحالة ومراكز علاج الأورام بالمحافظة، والكشف المبكر عن الضغط والسكر والسمنة والتقييم للمرضى وتلقي العلاج.

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أن المبادرة أيضا تهم بالصحة الإنجابية للسيدات بعمر الإنجاب، ويتكون الفريق من طبيبة بشرية وممرضة ومدخلة بيانات، ومثقفة صحية ويمتد العمل من 9 صباحا إلى 3 عصرا.

وأشار إلى أنه يتم تسليم كل مواطنة كارت خاص بها مدون به مواعيد الزيارات المقبلة في حال أن الفحص الإكلينيكي طبيعي.

وأكد وكيل الوزارة، حسن التعامل مع المرضى والاهتمام بإنجاح المبادرة الرئاسية من أجل صحه أفضل للمرأة المصرية ومن أجل أن تحافظ صحة الدقهلية على الصدارة في إنجاز المبادرات الرئاسية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة والتوعية المستمرة للمترددات للالتزام بتعليمات الوقاية.