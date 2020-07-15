ترhمب يغرد بالفارسية: حكم إعدام 3 محتجين إيرانيين مؤسف

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، إن إعدام 3 إيرانيين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات، يبعث برسالة مؤسفة إلى العالم، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وذكر ترامب، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" في تغريدة بالفارسية: "حُكم على ثلاثة أشخاص بالإعدام في إيران لمشاركتهم في الاحتجاجات، ومن المتوقع إعدامهم في أي لحظة".

وأضاف ترامب أن "إعدام هؤلاء الأشخاص الثلاثة يبعث برسالة مؤسفة إلى العالم ولا ينبغي القيام بذلك".

وختم الرئيس الأمريكي، تغريدته بهاشتاج #إعدام_نکنید أي لا للإعدامات.

وأطلق الإيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمناهضة الإعدامات أصبحت الأولى في الترندات العالمية، أمس الثلاثاء، ما دفع السلطات إلى خفض سرعة الإنترنت في مختلف أنحاء البلاد.

كما أطلق مستخدمو مواقع التواصل الإيرانيون هاشتاج #إعدام_نکنید أي لا للإعدامات بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم القضاء الإيراني عن تأييد المحكمة لأحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة شبان شاركوا في احتجاجات نوفمبر الماضي.

كما أصدرت بعض المنظمات الدولية والشخصيات الثقافية والفنية البارزة بيانات تطالب بوقف موجة إعدام الناشطين الإيرانيين وذيلتها بالهاشتاج المذكور.

وبالتزامن مع تأكيد أحكام الإعدام الصادرة ضد أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، أمس الثلاثاء، نفذت السلطات الإعدام ضد ناشطين كرديين ومتهم آخر أدين بـ"تهمة التجسس لصالح المخابرات الأميركية"، وفق القضاء الايراني.

واندلعت مظاهرات نوفمبر الماضي اندلعت بسبب زيادة أسعار البنزين ثلاث مرات، لكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات تطالب برحيل النظام وامتدت إلى أغلب المدن الإيرانية، حيث ردد المتظاهرون شعارات ضد المرشد والحرس الثوري.

وتم قمع الاحتجاجات بشدة، ما أسفر عن مقتل 1500 شخص واحتجاز الآلاف، وفق وكالة "رويترز" للأنباء، كما ارتكب الحرس الثوري الإثيراني، مجزرة في إقليم الأهواز ضد المتظاهرين راح ضحيتها العشرات.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن العديد من المعتقلين أثناء الاحتجاجات معرضون حالياً لخطر التعذيب والسجن الطويل وأحكام الإعدام.