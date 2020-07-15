قصف عنيف من القوات التركية على قرى كردية شمالي العراق

تعرضت قرى كردية في شمالي العراق لقصف عنيف من القوات التركية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وفي سياق آخر، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم، عن مقتل 6 إرهابيين في عملية أمنية جنوب كركوك، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وقال الجهاز في بيان، إنه "فجر اليوم الأربعاء شرعت قوات جهاز مُكافحة الإرهاب وبإسناد جوي من طيران التحالف الدولي بعملية أمنية في وادي الشاي جنوب مُحافظة كركوك تمكن فيها أبطالُنا من قتل 6 إرهابيين من فلول عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف الجهاز، أنه تمكن من القبض على عنُصر إرهابي في منطقة أبو غريب غرب بغداد و3 عناصر آخرين من الشبكات الإرهابية التابعة لعصابات داعش في منطقة التاجي شمال بغداد.