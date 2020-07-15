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محمود مسلم

قصف عنيف من القوات التركية على قرى كردية شمالي العراق

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(وكالات)
10:27 م | الأربعاء 15 يوليو 2020
عناصر من جيش الاحتلال التركي

عناصر من جيش الاحتلال التركي

تعرضت قرى كردية في شمالي العراق لقصف عنيف من القوات التركية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وفي سياق آخر، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم، عن مقتل 6 إرهابيين في عملية أمنية جنوب كركوك، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وقال الجهاز في بيان، إنه "فجر اليوم الأربعاء شرعت قوات جهاز مُكافحة الإرهاب وبإسناد جوي من طيران التحالف الدولي بعملية أمنية في وادي الشاي جنوب مُحافظة كركوك تمكن فيها أبطالُنا من قتل 6 إرهابيين من فلول عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف الجهاز، أنه تمكن من القبض على عنُصر إرهابي في منطقة أبو غريب غرب بغداد و3 عناصر آخرين من الشبكات الإرهابية التابعة لعصابات داعش في منطقة التاجي شمال بغداد.