أستاذ قانون جنائي عن تعديل الحكومة: "مصر أصبحت تعرف عقوبة للتنمر"

قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن المشرع المصري لم يكن يعرف قبل موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر، عقوبة للتنمر.

وأضاف السعداوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "الآن أصبح هناك جريمة اسمها التنمر في المشروع الجنائي المصري".

وتابع أن المشرع عادة لا يعرف الجريمة، لكنه أحسن عندما عرف جريمة التنمر ووضع الجريمة في صورة بسيطة ثم شدد الجريمة إذا توافرت الظروف، ثم شدد المُشدّد، مثل استغلال القوة أو أي ضعف حاصل للمجني عليه، أو إساءة للمجني عليه، أو ربما بسبب الجنس والعرق والدين فهو تنمر.

وأردف أن استخدام الاعتداء البدني في نص القرار كان على سبيل القياس وليس الحصر، مشيرًا إلى أن تحديد طرق الإدانة مثل الشهود أو تسجيل الفيديو، ومن ثم فإنه يجوز إثبات جريمة التنمر بأي إثبات لا يثبت عكسه، متممًا: "أتوقع أن يتم تشديد العقوبات بعض الشيء في المشروع القادم".