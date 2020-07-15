عاهل الأردن يؤكد أهمية تنسيق الدول العربية في مواجهة تداعيات كورونا

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، أهميّة التنسيق بين الدول العربية في سبيل مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" وتداعياتها، بخاصة تأثيرها خلال الأشهر المقبلة على بعض الدول من ناحية المخزون الغذائي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، عن بيان صحفي للديوان الملكي الأردني، أن الملك عبدالله الثاني أشار إلى أن المخاوف الإقليمية وحتى لدى دول أفريقية تكمن في تحدي الأمن الغذائي وعدم توفر المخزون الكافي في عام 2021 .

وأضاف الديوان الملكي، أنه "بالنسبة للأردن لدينا مخزون غذائي يكفي لمدة عام بشكل متقدّم عن بعض دول الإقليم "، مشددا على أهمية التعاون بين دول الإقليم في مواجهة التداعيات التي ستخلفها جائحة كورونا، قائلاً:"نحن مستعدون للمساعدة، ويجب التعاون بيننا كدول إقليمية والعمل على حماية بعضنا البعض، وأعتقد أن هذا الأمر سيكون أولوية لعام 2021 ".

من جانبه، بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم، مع نظيره البرتغالي أوجوستو سانتوس سيلفا، سبل تطوير التعاون والتضامن بين البلدين في مواجهة جائحة كورونا المستجد وتبعاتها.

واستعرض الوزيران، خلال اتصال هاتفي، بينهما الجهود المبذولة لبلورة موقف دولي فاعل يحول دون تنفيذ القرار الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية، ويعيد إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي.

واتفق الوزيران على استمرار التواصل والتنسيق إزاء التطورات الإقليمية، مؤكدين على استمرار العمل على تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات.