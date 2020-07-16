عبدالرحمن أبو زهرة: اعتقدت أني أصبت بكورونا.. وتغلبت على الملل باليوجا

أعلن الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، أن نتائج التحاليل التي أجرها أثبتت أنه لا يحمل فيروس كورونا، وتابع: "التحليل سلبى، هي مش كورونا، ولكن علشان الحالة اللى بنمر بيها افتكرتها كورونا".

وأضاف "أبو زهرة"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "هزمت هذا الاعتقاد والملل بقراءة مجموعة قصص نجيب محفوظ والرياضة ولعب اليوجا"، مشدداً على أنه منذ بداية الجائحة وهو ملتزم بكافة الإجراءات الصحية والاحترازية.

وفى سياق آخر، أعرب الفنان القدير عن حزنه الشديد تجاه ما آلت إليه اللغة العربية في الدراما: "أنا حزين على اللغة العربية والدراما".

وأكد "أبو زهرة"، أنه سيواصل عمله الفنى ولن يعتزل، مشيراً إلى أنه تلقى رسائل كثيرة عقب إعلانه التفكير فى الاعتزال، وتابع: "لا اعتزال بالمرة.. أنا عيطت من رسائل المواطنين.. واحد من النمسا قال لى أنت عاوز تعتزل بالفعل فقلت له بعد المكالمة دى أبقى حمار".