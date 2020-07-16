فرنسا تسجل 20 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت فرنسا، اليوم، 20 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 30120 حالة.

وأضافت الوزارة الفرنسية، أن عدد الأشخاص في المستشفى المصابين بكورونا المستجد انخفض إلى 6915 حالة في حين تراجع عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة إلى 482 شخصا.

وسجلت فرنسا 416 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع اجمالي الحالات المسجلة في الدولة إلى 173304 حالات.

وخرجت فرنسا السبت الماضي من حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 24 مارس الماضي لمواجهة كورونا المستجد باستثناء إقليمي جيانا ومايوت اللذين لا يزالان متأثرين بالجائحة.

وفي بلجيكا، أعلنت رئيسة الوزراء صوفي ويلمز، اليوم، أن السلطات قد تعلق وقف الحجر الصحي، وقد تقوم بتأجيل المرحلة التالية من تخفيف القيود الوبائية، المقررة في الأول من أغسطس المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وبررت ويلمز، بالزيادة الجديدة في عدد المصابين بكورونا المستجد في البلاد مؤخرا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت رئيسة الوزراء: "أخذنا نسجل منذ بداية الشهر الجاري، تزايد عدد المصابين بمرض كوفيد-19 في البلاد. وهذه علامة غير جيدة بتاتا، لذلك نحن غير مستعدين حاليا، لاتخاذ القرار بشأن الانتقال إلى المرحلة الخامسة من إلغاء الحجر الصحي، نحن نتابع عن كثب الوضع، الذي سنقوم بمناقشته خلال الاجتماع المقبل لمجلس الأمن الوطني الذي سيعقد يوم 23 يوليو".

ومنذ بدء الوباء، تم تسجيل 62872 حالة إصابة بالمرض في بلجيكا، توفي بسببه 9788 شخصا، فيما يبلغ عدد سكان البلاد 11.5 مليون شخص.

من جانبه، بحث الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم، مع رئيسة جمهورية سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وحشد الجهود الدولية لحماية المناخ ومواجهة أزمة كورونا المستجد.

وصرحت مصادر في قصر هوفبروج الرئاسي النمساوي، أن مباحثات الرئيسين التي جرت اليوم فى براتسلافا، أكدت التوافق الكامل بين البلدين في كافة القضايا الدولية، كما اتفق الطرفان على ضرورة أن يسير الإنعاش الاقتصادي بعد أزمة جائحة كورونا المستجد جنبا إلى جنب مع أزمة المناخ.

وأضافت المصادر، أن الرئيس النمساوي أكد أهمية وضع حزم فعالة من المساعدات لمواجهة جائحة كورونا المستجد وخلق فرص عمل وتحقيق مستقبل اقتصادي جيد ومستدام.

رئيس وزراء لوكسمبورج يحذر من إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع الإصابات بكورونا

وفي لوكسمبورج، حذر رئيس الوزراء كزافييه بيتيل، اليوم، من فرض إجراءات جديدة في حال استمرت اعداد الإصابات بكورونا المستجد في الارتفاع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال بيتيل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة باوليت لينيرت إنه دعا لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الدولة، الأحد المقبل لبحث الوضع الراهن مرجحا إمكانية الإعلان عن إجراءات إضافية إذا استمر عدد حالات الإصابة بالفيروس في الازدياد خلال الأيام القليلة القادمة.

من جانبها، أكدت لينيرت أن حفلات أعياد الميلاد والتجمعات الأخرى للأصدقاء والعائلة لاتزال المصدر الرئيسي للاصابة بالفيروس، مشددة على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي حتى أثناء التجمعات الصغيرة.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء بعد الإعلان عن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا المستجد أمس الثلاثاء إلى 100 حالة من 31 حالة في اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 66 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5122 فيما لايزال عدد الوفيات 111.