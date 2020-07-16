أستاذ فيروسات: كورونا مازال غامضا وله تقلبات يومية

علق الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، على انخفاض أعداد الاصابات بفيروس كورونا في مصر.

وقال خلال لقائه عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن هذه الأرقام مريحة ولكن يجب أن تستمر في النزول لمدة 14 يومًا، مشيرًا إلى أن المنظومة الصحية تعمل بجهد عظيم للتحكم في الحد من انتشار الفيروس وانعكاس لالتزام المواطن بالضوابط الوقائية.

وحذر "شاهين" المواطنين من التهاون مع الفيروس مؤكدًا أن الأمر مازال خطيرا وأن تخفيف القيود لا يعني أن الفيروس انتهى، مشيرًا أن التخفيف جاء من أجل استمرار عمل عجلة الإنتاج ودفع الاقتصاد، مشددًا على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار "شاهين"، إلى أن الفيروس مازال غامضًا ومعقدًا أمام العلماء وله تقلبات جديدة يوميًا مطالبًا بالتوازن مع الحياة الجديدة مع الفيروس والتعايش معه للموازنة بين مطرقة الفيروس وسندان الإنسان.

وشدد "شاهين"، على أهمية الكمامة معتبرًا أنها خط الدفاع الأول للمواطنين في هذه الأيام، وأن الفيروس لا يزال متواجدا، محذرا من إهمال الضوابط الوقائية