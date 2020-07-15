أستاذ "علم الفيروسات" يحذر من خطورة المصاعد في نقل كورونا

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بطب الزقازيق، إنه خلال فترة حضانة الفيروس من قبل المرضى لا تظهر أعراض الإصابة، ولكن يكون حامل الفيروس معديًا لمن حوله: "بتكون النتيجة غير مؤكدة، وممكن تطلع سالب في الأول وبعدين تكون موجب بعدها بـ3 أيام".

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الأماكن المغلقة مثل المصاعد تكون العدوي فيها أشد ما يكون، ويجب على الأشخاص الذين لا يعانون من مشكلات صحية استخدام السلم بدلًا من المصعد، موضحًا أنه يجب تعقيم الأسانسيرات بشكل دائم وعدم السماح بالتكدس في المصعد حتى لا تنتقل العدوى من المصابين للأصحاء.

وأكد أن بوابات التعقيم تعطي شعورًا خاطئًا بالأمان من قبل مستخدميها، حيث إنها لا تحمي من فيروس كورونا، وتسبب مشاكل للجلد والعينين: "الرش المستمر في الدخول والخروج بيأثر على العين والجلد وليه تداعيات سلبية"، مشيرًا إلى أنه يجب على كافة المواطنين الإلتزام بالتباعد الإجتماعي واستخدام الماسك الطبي كونه خط الدفاع الأول، وعدم استخدامه أخطر ما يكون على المواطنين.