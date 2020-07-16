أستاذ طب نفسي: "كورونا لسه موجود بينا.. يجب ألا نتجرأ عليه"

أكد الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، أن الدولة المصرية كانت حريصة على صحة المواطنين خلال أزمة كورونا.

واعتبر "بحري" خلال لقائه عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن ما قامت به الدولة من إجراءات للحفاظ على المواطنين من فيروس كورونا، كانت قوية جدًا.

وأضاف: "أصدقائي اللي في مستشفيات العزل بقوا بيكلموني وبيقولوا لي إن عدد المرضى الموجودين بقا قليل وبقا عندهم أسرة فاضية وضغط العمل قل وبقت الدنيا مريحة والحكاية مش أرقام نزلت وخلاص لكن أرقام على أرض الواقع"، معتبرًا أن ذلك أمرا مبشرا.

وطالب "بحري" بعدم التجرؤ على فيروس كورونا: "منتجرأش على الفيروس ونديله احترامه أنه لسه موجود بينا".

كما تحدث الطبيب النفسي عن تأثير الكمامة على المرضى في عيادته وأنه أصبح لا يعرف تعبيرات وجوههم ويسألهم عن حالتهم بشكل أكبر، مشيرًا أنه لم يعد يستطيع يسمعهم بشكل جيد ويطالبهم برفع أصواتهم.

وحذر "بحري" الأهالي وأولياء الأمور من ترك أبنائهم للألعاب الإلكترونية وعدم متابعتهم ومشاركتهم في هواياتهم ونشاطاتهم.