أسقف شبرا الخيمة: الشريعة المسيحية ساوت بين الرجل والمرأة

علق الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، على الحكم القضائي بأحقية الأقباط للاحتكام لشرائعهم خلال قضايا الميراث.

وقال "مرقس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه في المسيحية يقول الكتاب المقدس "ليس الرجل من دون المرأة وليست المرأة من دون الرجل"، وأن الكتاب المقدس قال "معينًا نظيره"، مؤكدًا وجود مساواة بين الرجل والمرأة في حياتهما الأسرية.

وقدم "مرقس" الشكر للقضاء المصري والذي أعطاهم حقهم الذي كفله لهم الدستور والقانون، بأن المسيحيين يحكمون في أحوالهم الشخصية بحسب شرائعهم وأن شريعتهم تقول الرجل مثل المرأة تمامًا.

وناشد الأسقف مجلس النواب بضرورة الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للأقباط "الزواج والطلاق" وخروج لائحة الأحوال الشخصية والتي سيقوم القضاء بتطبيقها، لافتًا ان ذلك سيوفر مجهود هائل للكهنة والشعب، مقدمًا الشكر للقضاء الذي طبق المادة الثالثة من الدستور.