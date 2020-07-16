قبل 4 أشهر من الاستحقاق الرئاسي.. ترامب يستبدل مدير حملته الانتخابية

استبدل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، مدير حملته الانتخابية، في قرار يأتي قبل 4 أشهر فقط من الاستحقاق الرئاسي، ويأمل من خلاله الملياردير الجمهوري تحسين شعبيته الآخذة في التراجع في استطلاعات الرأي.

وقال سيّد البيت الأبيض في تغريدة على "تويتر": "يسرّني أن أعلن ترقية بيل ستيبيين إلى منصب مدير حملة ترامب".

وكان "ستيبيين" يشغل منصب نائب مدير الحملة، وقد حلّ بموجب هذا القرار محلّ براد بارسكيل، الذي قال "ترامب" إنّه لن يغادر فريق حملته بل سيعود لمزاولة مهامه السابقة بصفته مسؤولاً عن "الاستراتيجيات الرقمية والبيانية العظيمة" للحملة.

وقبل 4 أشهر من الانتخابات الرئاسية في أمريكا، تحتدم المنافسة بين الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال موقع "فوكس نيوز" الأميركية إن أحدث استطلاعات الرأي الحكومية والوطنية تشير إلى أن بايدن يتصدر السباق نحو البيت الأبيض.

ونقل الموقع عن الجمهوري كارل روف والمساهم في "فوكس نيوز" قوله إن ترامب "متخلف" عن السباق.

وأضاف "في بعض الولايات، هناك تقارب بينهما، لكن لنكن صادقين، الرئيس متخلف اليوم.. كل الاستطلاعات الوطنية تقول إنه متخلف عن السباق".

ويتصدر الديمقراطي البالغ من العمر 77 عاما بنسبة 8.8 نقطة مئوية الاستطلاعات الوطنية التي أعدتها "Real Clear Politics".