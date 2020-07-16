"السادات" يعلن تجميد عضويته في الحركة المدنية الديمقراطية

أعلن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تجميد عضويته في تحالف الحركة المدنية الديمقراطية، منعا للإحراج، وذلك في إشارة منه إلى تواجد حزبه ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وتخصيص 3 مقاعد له بالقائمة، وذلك بعد أن أعلن ائتلاف دعم مصر خلال مؤتمر صحفي أمس، عن تشكيل تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر من 11 حزبا سياسيا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبل، المقرر إجراؤها 11 أغسطس المقبل.

وقال "السادات"، في كلمته للحركة المدنية الديمقراطية، في بيان صارد عن الحزب، منذ قليل:

الأخوة الأعزاء زملائي / أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية

تحية طيبة وبعد

من منطلق حرصى على العلاقة القوية التي تربطنا معا والصداقة التي جمعتنا لسنوات، ومعايشتنا معا لأحداث ومواقف عديدة لم يتخل فيها أحد عن أداء دوره الوطنى، حرصا على صالح الوطن ومصيره ومستقبله .

ولما كان قرارالهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية بالمشاركة في انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب على خلاف ما ترتئيه الحركة لأسباب أقدرها وأتفهمها .

لذا فقد قررت بأن أبادر رفعا للحرج عن الأخوة الزملاء بتجميد عضويتى في الحركة المدنية الديمقراطية، وستظل يدى ممدودة للتعاون مع الجميع في كل ما يحقق الصالح العام لمصروالمصريين. خالص تمنياتى بدوام التوفيق والسداد.

محمد أنور السادات..رئيس حزب الإصلاح والتنمية

جدير بالذكر، أن الحركة المدنية الديمقراطية، والتي تتكون من 7 أحزاب، كانت قد أعلنت عدم خوضها انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، معلنة حينها أن قرارها لم يكن بالإجماع، وأن هناك 3 أحزاب من ضمن السبعة كانت قد قررت هيئاتها العليا المشاركة في الانتخابات، وهي المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والعدل.