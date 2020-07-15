نهائيا.. القائمة الوطنية من أجل مصر تضم 11 حزبا سياسيا

يبدأ بعد قليل، المؤتمر الصحفي، الذي يعقده ائتلاف دعم مصر، للإعلان عن القائمة الوطنية الموحدة، بمقره بشارع التسعين بالتجمع الخامس، تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر"، وتضم 11 حزبا سياسيا بشكل نهائي، هم مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والوفد، ومصر الحديثة، وحماة الوطن، والمؤتمر، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والحركة الوطنية المصرية، والإصلاح والتنمية، والحرية المصري، والتجمع.

ويظهر اللوجو الموجود داخل مقر ائتلاف دعم مصر الآن، الأحزاب السياسية الموجودة داخل القائمة الوطنية من أجل مصر، التي سيعلن بعد قليل عن نسب كل حزب فيها.